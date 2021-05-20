Десять человек спасли при крушении лодки у берегов Сан-Диего
20 мая 202120:58
Десять человек были спасены при крушении лодки у берегов Сан-Диего (Калифорния, США), один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.
Отмечается, что 8 человек из пострадавших госпитализированы. Предположительно, в лодке находились 15-18 человек. Поиски продолжаются.
Как пишет агенство, местные власти предполагают, что лодку использовали для торговли людьми.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru