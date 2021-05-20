Десять человек спасли при крушении лодки у берегов Сан-Диего

Десять человек были спасены при крушении лодки у берегов Сан-Диего (Калифорния, США), один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что 8 человек из пострадавших госпитализированы. Предположительно, в лодке находились 15-18 человек. Поиски продолжаются.

Как пишет агенство, местные власти предполагают, что лодку использовали для торговли людьми.





