Десять человек спасли при крушении лодки у берегов Сан-Диего

Десять человек были спасены при крушении лодки у берегов Сан-Диего (Калифорния, США), один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Отмечается, что 8 человек из пострадавших госпитализированы. Предположительно, в лодке находились 15-18 человек. Поиски продолжаются.

Как пишет агенство, местные власти предполагают, что лодку использовали для торговли людьми.



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ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:КалифорнияСША
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