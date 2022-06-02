Десять человек пострадали в Химках при наезде автобуса на остановку
2 июня 202220:13
Десять человек получили травмы в подмосковных Химках в результате наезда автобуса на остановку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дорожную полицию.
Все пострадавшие были госпитализированы. Уточняется, что серди пострадавших только пассажиры автобуса.
По данным ведомства, ДТП произошло из-за потери сознания водителем транспорта.
Авария произошла на Ленинградском шоссе. На месте происшествия работают экстренные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru