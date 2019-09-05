Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Ивановской области

В Ивановской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Как передает РИА Новости, в результате инцидента пострадали десять человек.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу движения для обгона. Инцидент случился на трассе Иваново - Ковров - Нижний Новгород.

Среди пострадавших есть десятилетний ребенок. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, об их состоянии не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

