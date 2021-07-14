Десять человек погибли при подрыве автобуса в Пакистане

По меньшей мере 10 человек погибли при подрыве автобуса в Пакистане, сообщило агентство Синьхуа.

Происшествие случилось на северо-западе страны в округе Верхний Кохистан утро 14 июля. В результате взрыва пострадали еще 39 граждан.

