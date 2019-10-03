Десантник погиб во время тренировочного прыжка с парашютом

Военнослужащий псковских десантных войск погиб во время учебно-тренировочного прыжка 2 октября. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на командование Псковского гарнизона.

По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за одновременного раскрытия основного и запасного парашютов и перехлеста парашютных строп.

Обстоятельства происшествия расследуют комиссия командования ВДВ совместно с правоохранительными органами.



