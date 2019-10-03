Десантник погиб во время тренировочного прыжка с парашютом
3 октября 201920:59
Военнослужащий псковских десантных войск погиб во время учебно-тренировочного прыжка 2 октября. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на командование Псковского гарнизона.
По предварительным данным, несчастный случай произошел из-за одновременного раскрытия основного и запасного парашютов и перехлеста парашютных строп.
Обстоятельства происшествия расследуют комиссия командования ВДВ совместно с правоохранительными органами.
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ФОТО: pixabay.com
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