Депутаты потребовали от главы ФСБ проверить данные из расследования об отравлении Навального
Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, Михаил Амосов и Борис Вишневский потребовали у директора ФСБ Александра Бортникова провести проверку фактов из расследования об отравлении Алексея Навального, сообщает Meduza.
Вишневский написал в своём Facebook, что соответствующее заявление было направлено главе ФСБ, подобные документы в ведомство поступят также от депутатов из Москвы, Пскова, Карелии и других регионов России.
Депутаты требуют рассмотреть вопрос возбуждения уголовного дела по статье «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» в отношении возможных участников отравления Навального - сотрудников специальной группы ФСБ, о которых говорится в расследовании СМИ.
По словам Вишневского, им «вынуждены будут ответить».
Несколько СМИ, а именно Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, 14 декабря опубликовали расследование, в котором сообщается, что Навального «Новичком» отравила специальная группа сотрудников ФСБ, которые несколько лет следили за оппозиционером. По словам самого Навального, подобную операцию должны были санкционировать глава ФСБ Бортников и президента РФ Владимир Путин.
Постоянный представитель России при Евросоюзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов заявил, что своим заявлением Навальный решил поддержать интерес к себе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Российский МИД призвал вывезти американское ядерное оружие из Европы
- Украина вышла из ряда соглашений с СНГ по атомной энергии
- Медведев назвал «разнотык» хронической проблемой России
- Меркель: Навальный осложнил отношения Германии с Россией
- Рогозин выиграл суд у изданий, назвавших его «гробовщиком российского космоса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru