Депутаты потребовали от главы ФСБ проверить данные из расследования об отравлении Навального

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, Михаил Амосов и Борис Вишневский потребовали у директора ФСБ Александра Бортникова провести проверку фактов из расследования об отравлении Алексея Навального, сообщает Meduza.

Вишневский написал в своём Facebook, что соответствующее заявление было направлено главе ФСБ, подобные документы в ведомство поступят также от депутатов из Москвы, Пскова, Карелии и других регионов России.

Депутаты требуют рассмотреть вопрос возбуждения уголовного дела по статье «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля» в отношении возможных участников отравления Навального - сотрудников специальной группы ФСБ, о которых говорится в расследовании СМИ.

По словам Вишневского, им «вынуждены будут ответить».

Несколько СМИ, а именно Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, 14 декабря опубликовали расследование, в котором сообщается, что Навального «Новичком» отравила специальная группа сотрудников ФСБ, которые несколько лет следили за оппозиционером. По словам самого Навального, подобную операцию должны были санкционировать глава ФСБ Бортников и президента РФ Владимир Путин.

Постоянный представитель России при Евросоюзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов заявил, что своим заявлением Навальный решил поддержать интерес к себе.

