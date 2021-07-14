Депутат Тобольской гордумы сбил сотрудника ГИБДД
Депутат Тобольской городской думы стал фигурантом уголовного дела после того, как на автомобиле сбил сотрудника ГИБДД, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.
По версии следствия, вечером 13 июля сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Mercedes-Benz, водитель которого пересёк сплошную линию разметки, неоднократно игнорировал знак «Обгон запрещен» и выезжал на полосу встречного движения, а также пытался скрыться от экипажа ГИБДД.
правлял иномаркой депутат, который вместо того, чтобы по требованию инспектора ДПС выйти из автомобиля, внезапно начал движение и сбил сотрудника полиции, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Ранее в отставку подал сенатор Олег Королёв, попавший в мае в ДТП в Липецке, сообщает RT. Комментируя видео, на котором его внедорожник хаотично движется между полосами, он заявил, что у него подскочило давление.
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