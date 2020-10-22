Депутат Мосгордумы Шереметьев получил условный срок по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву по делу о мошенничестве на два миллиона рублей и приговорил его к четырем годам условно, сообщает ТАСС.

Из приговора следует, что Шереметьев совершил мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения. Представитель гособвинения просила назначить обвиняемому четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и запретом на смену места жительства, а также к штрафу в размере 2,1 млн рублей в качестве компенсации причинённого ущерба.

Депутата Мосгордумы седьмого созыва Шереметьева обвинили в мошенничестве после прокурорской проверки, в ходе которой было установлено, что с октября 2019 по февраль 2020 года он ежемесячно представлял в аппарат гордумы документы о выплатах более 2 млн рублей своему помощнику, якобы за выполнение сложных поручений. Следствие считает, что депутат просил помощника обналичивать средства и передавать ему. Шереметьев вину отрицает.

