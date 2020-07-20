Депутат «Единой России» погиб в ДТП в Бурятии
Член фракции «Единая Россия» в Народном Хурале (парламенте) Бурятии Александр Лоншаков погиб в возрасте 49 лет. На сайте хурала появилось сообщение с соболезнованиями его родным и близким, сообщает «Свободная пресса».
По информации сетевого издания «Ариг Ус online», Лоншаков погиб в вовскресенье днём на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Он не справился с управлением своей «Тойоты» - автомобиль опрокинулся.
Лоншаков находился в машине один, от полученных травм он скончался на месте.
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