Депутат «Единой России» погиб в ДТП в Бурятии

Член фракции «Единая Россия» в Народном Хурале (парламенте) Бурятии Александр Лоншаков погиб в возрасте 49 лет. На сайте хурала появилось сообщение с соболезнованиями его родным и близким, сообщает «Свободная пресса».

По информации сетевого издания «Ариг Ус online», Лоншаков погиб в вовскресенье днём на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян». Он не справился с управлением своей «Тойоты» - автомобиль опрокинулся.

Лоншаков находился в машине один, от полученных травм он скончался на месте.

