Дептранс: Движения поездов на Большой кольцевой линии нет

Столичный Дептранс сообщил об отсутствии движения поездов на одном отрезке Большой кольцевой линии.

Как отмечается в телеграмм-канале ведомства, поезда не ходят от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская». В обратном направлении поезда идут с увеличенным интервалом.

Ведутся работы по восстановлению движения и вводу поездов в график.