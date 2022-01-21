Дептранс: Движения поездов на Большой кольцевой линии нет
21 января 202222:59
Столичный Дептранс сообщил об отсутствии движения поездов на одном отрезке Большой кольцевой линии.
Как отмечается в телеграмм-канале ведомства, поезда не ходят от станции «Хорошевская» до станции «Савеловская». В обратном направлении поезда идут с увеличенным интервалом.
Ведутся работы по восстановлению движения и вводу поездов в график.
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21 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru