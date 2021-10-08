Делом о массовом отравлении алкоголем в Оренбуржье займётся центральный аппарат СК
Уголовное дело о массовом отравлении людей контрафактным алкоголем в Оренбургской области будет передано в Главное следственное управление Следственного комитета. Такое решение принял председатель СК Александр Бастрыкин.
Как пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, это сделано в связи с общественным резонансом произошедшего. По последним данным, уже 18 человек умерли в южном Оренбуржье после употребления суррогатного алкоголя, ещё 19 госпитализированы, двое находятся в крайне тяжёлом состоянии.
В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в крови погибших и пострадавших идентифицирован чистый метанол. В некоторых случаях его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы, отмечает RT.
По факту отравлений возбуждено уже шесть уголовных дел. Столько же человек задержано в рамках их расследования, в том числе, организатор производства контрафактного алкоголя из Орска и два реализатора, которые поставляли отраву в торговым точкам.
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