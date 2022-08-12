Дело заведено после смерти юного хоккеиста СКА на тренировке
Уголовное дело возбуждено в связи со смертью несовершеннолетнего хоккеиста во время тренировки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском главке Следственного комитета. Дело открыто по статье «причинение смерти по неосторожности».
Ранее хоккейный клуб СКА проинформировал о гибели в четверг, 11 августа 14-летнего воспитанника во время тренировки команды школы среди игроков 2008 года рождения. По предварительным данным, шайба угодила под защиту хоккейной формы юного игрока в район сердца.
Врач команды оказал экстренную помощь подростку, вызванная бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия. Однако в больнице пострадавший умер.
Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования этого трагического случая. Ещё однако проверка надзорного ведомства должна дать оценку исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивном объекте.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+27 810 / сут.
Умерли
383 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 320 / сут.
- Путин вынес вопрос военной безопасности на совещание Совбеза
- В Китае предложили Пелоси посетить Афганистан, Ирак и Сирию
- Латвийский режиссер Херманис призвал не пускать россиян в Европу
- Дело заведено после смерти юного хоккеиста СКА на тренировке
- Медведев: Зеленского ждет трибунал или вторые роли в комедиях
- Лукашенко поручил быстро импортозаместить упаковку в Белоруссии
- СМИ: Финляндия перестала сотрудничать с Россией по уголовным делам
- Продажи осенних туров по России с кешбэком в 20% начнутся 25 августа
- На Украине призвали Минфин США ввести санкции против частных банков России
- СМИ: Банк в Европе принял платеж за транзит нефти РФ через Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru