Дело заведено после смерти юного хоккеиста СКА на тренировке

Уголовное дело возбуждено в связи со смертью несовершеннолетнего хоккеиста во время тренировки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в городском главке Следственного комитета. Дело открыто по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее хоккейный клуб СКА проинформировал о гибели в четверг, 11 августа 14-летнего воспитанника во время тренировки команды школы среди игроков 2008 года рождения. По предварительным данным, шайба угодила под защиту хоккейной формы юного игрока в район сердца.

Врач команды оказал экстренную помощь подростку, вызванная бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия. Однако в больнице пострадавший умер.

Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования этого трагического случая. Ещё однако проверка надзорного ведомства должна дать оценку исполнению законодательства в сфере обеспечения безопасности несовершеннолетних на спортивном объекте.

