Дело возбуждено после нападения водителя маршрутки на подростка в Подмосковье

Уголовное дело решено возбудить после проверки по факту нападения водителя маршрутного такси в Подмосковье на 17-летнего подростка из-за неработающей карты для оплаты проезда. Об этом сообщили ТАСС в главке Следственного комитета по Московской области.

Дело открыто по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователи проводят допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», инцидент имел место в подмосковном Красногорске. Проверка была организована после того, как в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки применил физическую силу в отношении молодого человека из-за того, что у него не работала карта для оплаты проезда.

