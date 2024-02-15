Дело возбуждено после нападения водителя маршрутки на подростка в Подмосковье
Уголовное дело решено возбудить после проверки по факту нападения водителя маршрутного такси в Подмосковье на 17-летнего подростка из-за неработающей карты для оплаты проезда. Об этом сообщили ТАСС в главке Следственного комитета по Московской области.
Дело открыто по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Следователи проводят допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», инцидент имел место в подмосковном Красногорске. Проверка была организована после того, как в сети появилось видео, на котором водитель маршрутки применил физическую силу в отношении молодого человека из-за того, что у него не работала карта для оплаты проезда.
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