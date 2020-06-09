Дело в отношении Ефремова ужесточили из-за смерти пострадавшего в ДТП

Уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова, который стал виновником смертельного дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Как сообщает столичный главк МЧС, это связано со смертью пострадавшего при ДТП водителя. Он умер сегодня утром в больнице, несмотря на усилия врачей. Как уточняет RT, часть 264 статьи, по которой теперь обвиняется Ефремов, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Актер устроил ДТП накануне вечером на Смоленской площади. Его Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался с микро-фургоном Lada. В аварии пострадали еще несколько машин. Ефремов еле держался на ногах, экспертиза установила, что он был пьян. После медицинского освидетельствования Ефремова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении, уточняет Ura.ru.

Водитель Lada был госпитализирован с многочисленными травмами, не совместимыми с жизнью. Как пишет сайт KP.RU, погибший Сергей Захаров - житель Рязани, в Москве он подрабатывал автокурьером вахтовым методом. Он два года возил морепродукты. И это оказалась его первая авария, Захаров был очень дисциплинированным водителем.

