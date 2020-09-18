Дело срочника Шамсутдинова рассмотрит суд присяжных
Дело солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова о расстреле сослуживцев поступило во 2-й Восточный окружной военный суд, оно будет рассматриваться с участием присяжных заседателей, указано в судебной базе данных.
Как пояснил адвокат подсудимого Равиль Тугушев, суд присяжных – выбор самого Шамсутдинова.
«И он, и мы, юристы Шамстудинова считаем, что при таков варианте судебных разбирательств гораздо больше шансов, что дело будет рассмотрено объективно», - приводит объяснение адвоката Ura.ru.
По мнению юриста, заседания будут идти через день, и судебный процесс продлится недолго.
25 октября 2019 года Шамсутдинов убил восемь сослуживцев и тяжело ранил ещё двоих в воинской части под Читой. Позже он заявил, что подвергался издевательствам. Шамсутдинов был признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях. Один из его обидчиков отделался условным сроком и штрафом в 30 тысяч рублей, передавал телеканал «360».
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