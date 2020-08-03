Уголовное дело по статье о террористическом акте открыто в Киеве в отношении злоумышленника, который вошёл в отделение банка и угрожал привести в действие взрывное устройство. Об этом проинформировал заместитель руководителя Службы безопасности Украины Сергей Пунь.

Ранее бойцы СБУ организовали штурм банка и задержала злоумышленника – гражданина Узбекистана, отмечает RT. Cейчас в бизнес-центре в центре Киева, где расположено это отделение банка, работают следователи, идёт поиск взрывчатых веществ.

Как сообщил ранее нынешний инцидент развивался аналогично захвату автобуса с заложниками в Луцке 21 июля. Захвативший банк также, как в том случае, настаивал на общении со средствами массово информации. Все сотрудники сумели уйти из банка. Добровольной заложницей оставалась только женщина – руководитель отделения .

Как отмечает РИА ФАН, некоторые эксперты уже обозначают прямую связь с происшествием в Луцке, поскольку тогда президент Украины Владимир Зеленский пошёл на поводу у террориста, записав по его требованию видеообращение с призывом смотреть фильм о животных. Это стало примером для неуравновешенных личностей, как нужно действовать, чтобы добиться своего.

