СК РФ расследует дело о гибели детей в пожаре под Иркутском

Уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в селе Хомутово Иркутской области возбудило следственное управление СК России по региону, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье, 29 декабря.

Расследование проводится по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

Следователи установили, что пожар начался утром в воскресенье, когда хозяйка дома провожала старшего ребенка на маршрутку. В здании остались восьмилетняя девочка и мальчики-близнецы двух лет.

Дочь женщины смогла выбраться из пламени, младшие сыновья погибли.

К тушению пожара были привлечены 30 человек, восемь единиц техники. Пламя удалось ликвидировать.

Следователи выясняют обстоятельства трагедии – идут опросы свидетелей.

