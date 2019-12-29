СК РФ расследует дело о гибели детей в пожаре под Иркутском
Уголовное дело по факту гибели двоих детей при пожаре в селе Хомутово Иркутской области возбудило следственное управление СК России по региону, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье, 29 декабря.
Расследование проводится по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).
Следователи установили, что пожар начался утром в воскресенье, когда хозяйка дома провожала старшего ребенка на маршрутку. В здании остались восьмилетняя девочка и мальчики-близнецы двух лет.
Дочь женщины смогла выбраться из пламени, младшие сыновья погибли.
К тушению пожара были привлечены 30 человек, восемь единиц техники. Пламя удалось ликвидировать.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии – идут опросы свидетелей.
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