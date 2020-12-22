«Деда Мороза» оштрафовали за пикет на Красной площади
22 декабря 202013:49
Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей мужчину, вышедшего на пикет на Красную площадь в костюме Деда Мороза, передает РИА Новости.
Мужчина вышел на Красную площадь в середине ноября с плакатом «Дед Мороз против закрытия елок». Так как любые митинги, включая одиночные пикеты, на Красной площади запрещены, то его задержали вместе с сопровождавшими его «гномами», но на них протокол не составляли.
Адвокат Александр Альдаев уже пообещал оспорить решение о штрафе.
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22 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru