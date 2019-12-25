Дацика арестовали за попытку переплыть границу с Эстонией

Как пишут «Известия», вместе с Дациком арестован еще один мужчина, вместе с которым они отправились к границе на лодке.

Жена Вячеслава Дацика рассказала журналистам 47News, что 22 декабря к ним пришел мужчина, делавший у них ремонт. Гость «надавил на жалость», заявив, что ему нужно срочно перебраться через границу. По словам женщины, Дацик решил ему помочь. При этом спортсмен думал, что только покажет направление для перехода. Оказалось, что лед не встал: у гребцов сломалось весло, и их прибило к эстонской стороне.

Дацик известен тем, что после задержания по делу о расследовании нападений на салоны связи в 2007 году сбежал в Норвегию. В 2011 году его экстрадировали в Россию, где он получил пять лет колонии за ограбление. Дацик освободился досрочно. В марте 2018 года его приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на публичный дом. Мужчина вышел на свободу в феврале 2019 года.

