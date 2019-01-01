Происшествия

Дальнобойщик въехал в мост под Сергиевым Посадом

12 июля21:06

37-летний водитель тягача попал в смертельное ДТП на Ярославском шоссе. Сообщается, что дальнобойщик уснул за рулем, врезался в отбойник, а затем в опору моста.

Водитель скончался на месте, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:ДТП