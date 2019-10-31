Дальнобойщик устроил страшное ДТП в Подмосковье
Водитель-дальнобойщик стал виновником серьёзной аварии в Пушкинском городском округе Московской области. Шофёр устроил на загородном шоссе ДТП, в котором пострадали три человека.
Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», чёрная иномарка пропускала встречный поток машин, чтобы совершить поворот на проселочную дорогу. Буквально через несколько минут в авто въехала фура на всех парах. После удара легковую машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с красным Volkswagen Golf.
Водитель первого авто был в результате зажат в салоне. Двух других – отправили в больницу на скорой. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.
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