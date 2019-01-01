Дагестанцы передрались в Нижневартовске из-за любви
26 июля09:37
В Нижневартовске произошла драка между представителями двух дагестанских этносов – аварцев и кумыков.
Поводом для выяснения отношений послужило желание девушки-аварки выйти замуж за кумыка, с чем не согласились ее братья, сообщает Ura.ru. В результате произошла драка, в ходе которой обе стороны использовали травматические пистолеты.
Издание также сообщает, что отец невесты заставил сыновей успокоиться. В свою очередь в пресс-службе местной полиции заявили, что к ним не поступала информация о массовой драке.
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