Дагестанцы передрались в Нижневартовске из-за любви

В Нижневартовске произошла драка между представителями двух дагестанских этносов – аварцев и кумыков.

Поводом для выяснения отношений послужило желание девушки-аварки выйти замуж за кумыка, с чем не согласились ее братья, сообщает Ura.ru. В результате произошла драка, в ходе которой обе стороны использовали травматические пистолеты.

Издание также сообщает, что отец невесты заставил сыновей успокоиться. В свою очередь в пресс-службе местной полиции заявили, что к ним не поступала информация о массовой драке.

