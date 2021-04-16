CNN: Стрелок из Индианаполиса ранее попадал в поле зрение полиции

Полиция Индианаполиса в американском штате Индиана была осведомлена об опасности, которую может представлять для окружающих мужчина, застреливший в пятницу восемь человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Убийство произошло на складе почтовой компании FedEx. Семь человек получили ранения. Канал передает, что стрелявший мужчина погиб еще до прибытия полиции на место происшествия. Обстоятельства случившегося уточняются, причины стрельбы неизвестны.

Телеканал со ссылкой на собственный источник передает, что родственники стрелявшего якобы сообщали полиции, что мужчина может совершить насильственные действия.

СМИ также пишут о том, что стрельбу открыл 19-летний Скотт Хоул. Представитель местной полиции Джини Кук в эфире телеканала WRTV рассказал, что стрелявший покончил с собой, однако эти факты еще не были официально подтверждены.

