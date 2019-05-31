ЧП в Забайкалье: С рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

В Забайкальском крае на станции Куэнга Могочинского района с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда, пишет Газета.ру. По данный пресс-службы Забайкальской железной дороги, состав направлялся по маршруту Новосибирск-Владивосток.

По предварительным данным, ЧП произошло по причине нарушения габаритов соседнего пути, однако причина произошедшего по-прежнему уточняется. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее НСН сообщала, что в Египте сошел с рельсов пассажирский поезд. Около 30 человек пострадали.



