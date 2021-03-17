Член исполкома Олимпийского комитета РФ Власенко обвинен в мошенничестве
17 марта 202113:07
Член исполкома Олимпийского комитета России Алексей Власенко обвинен в особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.
По этому обвинению он может получить до 10 лет лишения свободы. Ранее в среду Следственный комитет потребовал его арестовать.
Власенко также является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду, а также Федерации синхронного плавания России.
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17 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru