Член исполкома Олимпийского комитета РФ Власенко обвинен в мошенничестве

Член исполкома Олимпийского комитета России Алексей Власенко обвинен в особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.

По этому обвинению он может получить до 10 лет лишения свободы. Ранее в среду Следственный комитет потребовал его арестовать.

Власенко также является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду, а также Федерации синхронного плавания России.

