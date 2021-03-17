Член исполкома Олимпийского комитета РФ Власенко обвинен в мошенничестве

Член исполкома Олимпийского комитета России Алексей Власенко обвинен в особо крупном мошенничестве, передает ТАСС.

По этому обвинению он может получить до 10 лет лишения свободы. Ранее в среду Следственный комитет потребовал его арестовать.

Власенко также является президентом Федерации водного поло России, Российской федерации прыжков в воду, а также Федерации синхронного плавания России.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:МошенничествоСпортСледственный Комитет Рф
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