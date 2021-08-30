Число жертв взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 15

Число погибших в результате пожара и взрывово боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 15, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В сообщении говорится, тело ещё одного человека было обнаружено сапёрами, личность погибшего устанавливается. В ведомстве добавили, что продолжаются поиски ещё одного пропавшего.

Инцидент произошёл в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе 26 августа. Ранее сообщалось о 14 жертвах. Все погибшие - военные и сотрудники МЧС, сообщает телеканал «МИР «24».

