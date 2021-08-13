Число жертв взрыва в Воронеже достигло двух
Число погибших в результате взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Как отметил глава региона, одна из пострадавших скончалась в больнице.
«Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 21 пострадавшем в результате ЧП, напоминает РЕН ТВ.
Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже прогремел в четверг вечером. В момент взрыва в транспорте находились около 35 пассажиров. По версии следствия, причиной инцидента стала неисправность технического оборудования, отмечает телеканал «360». Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru