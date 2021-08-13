Число жертв взрыва в Воронеже достигло двух

Число погибших в результате взрыва автобуса в Воронеже увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как отметил глава региона, одна из пострадавших скончалась в больнице.

«Печальная весть. В БСМП №1 скончалась еще одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 21 пострадавшем в результате ЧП, напоминает РЕН ТВ.

Взрыв в рейсовом автобусе в Воронеже прогремел в четверг вечером. В момент взрыва в транспорте находились около 35 пассажиров. По версии следствия, причиной инцидента стала неисправность технического оборудования, отмечает телеканал «360». Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан.

