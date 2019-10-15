Число жертв тайфуна в Японии перевалило за 60

Не менее 66 человек погибли в результате тайфуна «Хагибис» в Японии. Еще 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщает RT.

Природная стихия разрушила 900 жилых домов, еще около десяти тысяч построек были затоплены.

Как отмечает Москва 24, тайфун также оставил без электричества 50 тысяч домов, еще в 130 тысячах квартир и домах нет воды.

Ранее президент России Владимир Путин направил премьер-министру Японии Синдзо Абэ соболезнования в связи с большим количеством жертв.

