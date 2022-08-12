Число жертв при стрельбе в Черногории выросло до 11

Число жертв при стрельбе в черногорской Цетине выросло до 11. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что погибли не менее семи человек.

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Фото: podgorica.me
ТЕГИ:СтрельбаЧерногория
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