Число жертв пожара в СНТ-хостеле под Истрой увеличилось до восьми
Число погибших при возгорании частного дома - хостела в подмосковной Истре увеличилось до восьми. На месте происшествия обнаружено тело ещё одной жертвы пожара, сообщили в федеральном МЧС.
Ещё одна пострадавшая женщина отправлена в больницу. Огонь охватил трёхэтажный жилой дом на 80 квадратных метрах на территории садового некоммерческого товарищества «Снегирь» в деревне Падиково рано утром 23 мая.
По предварительным данным, строение сдавалось в аренду под хостел, и пожар застал постояльцев во время сна. По информации МЧС, причиной возгорания мог стать камин, а люди задохнулись от угарного газа.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», возбуждено два уголовных дела - о причинении смерти по неосторожности и об организации незаконной миграции.
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