Число жертв пожара в подмосковном хосписе выросло до 11
Число жертв пожара в хосписе в подмосковном Красногорске увеличилось до 11 — ещё двое пострадавших скончались в больнице. Об этом информирует пресс-службе городской администрации, передает ТАСС. Некоторых постояльцев учреждения, которым не нужна медицинская помощь, забирают домой родственники.
Сейчас в отделении реанимации врачи продолжают бороться за жизнь троих постояльцев частного учреждения для оказания паллиативной помощи неизлечимым больным. Один из пострадавших подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких, отмечает Ura.ru.
Следствие рассматривает две основные возможные причины возникновения пожара: неисправная электропроводки или неосторожного обращения с огнем. Пожар в коттеджном посёлке Красногорская Усадьба произошёл в ночь на понедельник, 11 мая. Возбуждено уголовное дело. Полиция задержала организатора учреждения.
Как отмечает RT, расследование взято на особый контроль. Выяснилось, что хоспис функционировал без разрешительных документов. Следствие просит суд арестовать задержанного организатора учреждения.
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