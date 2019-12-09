Число жертв пожара в одесском колледже возросло до 12

Возросло число жертв крупного пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В списке погибших уже 12 человек, передает RT.

Отмечается, что во время разбора завалов в ночь с воскресенья на понедельник было найдено тело еще одного погибшего. Также погиб один из спасателей – он скончался от полученных травм в больнице 7 декабря.

Пожар начался на третьем этаже шестиэтажного здания в минувшую среду, 4 декабря. Помимо погибших, около 30 человек пострадали.

В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура, передает Газета.ру

