Число жертв пожара в Мытищах достигло пяти

Еще один погибший обнаружен при разборе завалов, образовавшихся после пожаре в сварочном цехе в городе Мытищи Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание началось вечером в пятницу 7 мая в нежилом двухэтажном здании. Огонь охватил площадь в 225 квадратных метров. В 20:18 огонь локализовали, в 21:49 открытое горение было устранено.

В МЧС ранее сообщали, что при пожаре погибли четыре человека, еще один госпитализирован с травмами. Внутри цеха был баллоны с кислородом и пропаном. Спасатели вынесли 11 кислородных баллонов и два баллона с пропаном из охваченного огнем помещения.