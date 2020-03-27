Число жертв пожара в Екатеринбурге выросло до семи человек
27 марта 202000:59
Число погибших в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге выросло до семи человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
Пожар произошел в двухэтажном деревянном здании на Омской улице. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров.
В настоящее время огонь полностью потушен. Как сообщило агентство ТАСС, среди причин возгорания рассматриваются неосторожное обращение с огнем и короткое замыкание.
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