Число жертв паводка в Иркутской области выросло до 26

Число жертв летнего наводнения в Иркутской области возросло до 26 человек. Как сообщили в региональной прокуратуре, найден ещё один погибший из числа считавшихся пропавшими без вести, передает ТАСС. По официальным данным, неизвестной остаётся судьба ещё четырёх человек, отмечает RT.

Между тем, в Иркутской области более трёх десятков населенных пунктов остались без света из-за непогоды, сообщает МЧС. Как уточняет РЕН ТВ, энергоснабжение в них отключено аварийно - из-за шквалистого ветра и снега.

В Тулуне, который наиболее пострадал при паводке, ветер сорвал крышу с пятиэтажного дома, повреждены около десятка автомобилей. В региионе проводятся аварийно-восстановительные работы.

