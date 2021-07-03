Число жертв обрушения дома в штате Флорида достигло 22

Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 22. Об этом на пресс-конференции рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.



По словам Кавы, которые передавал канал CNN, за сутки спасателям удалось извлечь из-под завалов тела еще двух погибших. Ранее стало известно о 20 жертвах ЧП.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь с 23 на 24 июня. Причины трагедии устанавливаются.

Ранее в пятницу РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена передавали, что трагедия коснулась граждан стран Европы, Латинской и Центральной Америки, а также Израиля.

