Число жертв обрушения дома в штате Флорида достигло 22
Число погибших при обрушении 12-этажного жилого дома во Флориде выросло до 22. Об этом на пресс-конференции рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава.
По словам Кавы, которые передавал канал CNN, за сутки спасателям удалось извлечь из-под завалов тела еще двух погибших. Ранее стало известно о 20 жертвах ЧП.
Многоэтажный жилой дом в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) обрушился в ночь с 23 на 24 июня. Причины трагедии устанавливаются.
Ранее в пятницу РИА Новости со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена передавали, что трагедия коснулась граждан стран Европы, Латинской и Центральной Америки, а также Израиля.
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