Число жертв бойни в Канаде выросло до 20

Число жертв бойни, которую организовал в Канаде 51-летний Гэбриел Уортман в ночь на 19 апреля,, достигло 20 человек. Информацию об этом распространил телеканал СВС. Сотрудники полиции нашли еще два тела - мужчины и женщины.

Ранее глава полиции провинции Новая Шотландия сообщал о 18 убитых. Правда,он заранее предупредил о вероятности увеличения числа жертв. Дело в том, что злоумышленник поджог не менее пяти жилых домов и других строений. Под развалинами пожарищ могут находиться другие погибшие.

Убийцей оказался зубной протезист, сообщается, что он владел собственной клиникой в Дартмуте. Уортман открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а после в соседних населенных пунктах. Нападавший был одет в подобие полицейской формы. Убийцу застрелили стражи порядка.



