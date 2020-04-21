Число жертв бойни в Канаде выросло до 20
Число жертв бойни, которую организовал в Канаде 51-летний Гэбриел Уортман в ночь на 19 апреля,, достигло 20 человек. Информацию об этом распространил телеканал СВС. Сотрудники полиции нашли еще два тела - мужчины и женщины.
Ранее глава полиции провинции Новая Шотландия сообщал о 18 убитых. Правда,он заранее предупредил о вероятности увеличения числа жертв. Дело в том, что злоумышленник поджог не менее пяти жилых домов и других строений. Под развалинами пожарищ могут находиться другие погибшие.
Убийцей оказался зубной протезист, сообщается, что он владел собственной клиникой в Дартмуте. Уортман открыл стрельбу по людям в городке Порталик, а после в соседних населенных пунктах. Нападавший был одет в подобие полицейской формы. Убийцу застрелили стражи порядка.
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