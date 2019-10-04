Число жертв аварийной посадки Ан-12 на Украине выросло до пяти

Число погибших в результате аварийной посадки транспортного самолета Ан-12 рядом со Львовом, увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил в соцсетях министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Самолет авиакомпании «Украина Аэроальянс» совершал рейс из испанского города Виго.

Аварийная посадка была выполнена сегодня утром в районе села Сокольники. Машина не дотянула до взлетно-посадочной полосы около полутора километров. Всего на борту было 7 членов экипажа и 1 сопровождающий груза.

Как уточняет Ura.ru, самолет исчез с экранов радаров в семь утра при заходе на посадку на расстоянии около 14 километра от международного аэропорта «Львов». Через полчаса один из членов экипажа сообщил, что борт совершил аварийную посадку.

Рассматриваются две версии ЧП - нехватка топлива или ошибка лётчиков. В районе посадки отмечался сильный туман. По данным украинских СМИ, аварийный Ан-12 построен 51 год назад.

