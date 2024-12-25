Число выживших в авиакатастрофе у Актау выросло до 28 человек

Не менее 28 человек, по уточненным данным, выжили после катастрофы пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в районе города Актау. Такую последнюю информацию обнародовало МЧС Казахстана.

В ведомстве не исключают, что выжить могли и большее число людей. По информации авиаперевозчика, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минтранса Казахстана, сред них - 16 граждан России. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.

По данным Росавиации, самолет упал около 09:30 МСК в районе восточного побережья Каспийского моря, при заходе на посадку в казахстанском аэропорту Актау. Предварительной причиной нештатной ситуации могло стать столкновение со стаей птиц. После этого командир воздушного судная принял решение идти на запасной аэродром.

