Число раненых при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана увеличилось до 17 человек
Число раненых в результате перестрелок на границе Киргизии и Таджикистана увеличилось до 17 человек. Среди пострадавших - помощник мэра таджикского города Исфары. Такую уточнённую информацию приводит Sputnik Таджикистан.
Утверждается, что ранения получили 13 граждан Таджикистана, из них 11 военнослужащие и двое гражданских. Помощник мэра попал под обстрел, когда направлялся на автомобиле в сторону границы. О его состоянии информации нет. Есть также данные об одном погибшем с таджикской стороны.
В свою очередь пограничная служба Киргизии назвала перестрелку на границе «заблаговременно подготовленной провокацией». По информации киргизского погранведомства, в четверг, 27 января в населённый пункт Торт-Кочо прибыла на грузовиках с камнями группа людей в гражданской одежде и перекрыла трассу Баткен – Исфана.
После встречи пограничных представителей двух республик трассу разблокировали, но, как говорят в Бишкеке, на другом участке границы в местности Чыр-Добо с таджикской стороны был открыт огонь по военным Киргизии, в том числе, из минометов и гранатометов.
Киргизско-таджикский участок государственной границы регулярно становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками из-за неделимитированных участков. Предыдущий инцидент имел место в декабре.
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