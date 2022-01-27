Число раненых при перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана увеличилось до 17 человек

Число раненых в результате перестрелок на границе Киргизии и Таджикистана увеличилось до 17 человек. Среди пострадавших - помощник мэра таджикского города Исфары. Такую уточнённую информацию приводит Sputnik Таджикистан.

Утверждается, что ранения получили 13 граждан Таджикистана, из них 11 военнослужащие и двое гражданских. Помощник мэра попал под обстрел, когда направлялся на автомобиле в сторону границы. О его состоянии информации нет. Есть также данные об одном погибшем с таджикской стороны.

В свою очередь пограничная служба Киргизии назвала перестрелку на границе «заблаговременно подготовленной провокацией». По информации киргизского погранведомства, в четверг, 27 января в населённый пункт Торт-Кочо прибыла на грузовиках с камнями группа людей в гражданской одежде и перекрыла трассу Баткен – Исфана.

После встречи пограничных представителей двух республик трассу разблокировали, но, как говорят в Бишкеке, на другом участке границы в местности Чыр-Добо с таджикской стороны был открыт огонь по военным Киргизии, в том числе, из минометов и гранатометов.

Киргизско-таджикский участок государственной границы регулярно становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками из-за неделимитированных участков. Предыдущий инцидент имел место в декабре.

