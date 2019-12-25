Число раненых при аварийной посадке Ми-8 выросло вдвое

Число пострадавших во время жёсткой посадке вертолёта Ми-8 в Красноярском крае выросло до шести человек. Такие последние данные приводит региональное министерство здравоохранения, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось о трёх пострадавших.

Всего на борту находились 24 человека – пассажиры и три члена экипажа. Аварийная посадка произошла в плохих погодных условиях - при взлёте машина попала в снежный вихрь и, практически, рухнула на землю с небольшой высоты, завалившись на бок, отмечает RT.

ЧП случилось в селе Байкит Эвенкийского района. По предварительным данным, непосредственной причиной падения машины стало повреждение хвостовой балки МИ-8, уточняет Ura.ru. Вертолет принадлежит авиакомпании «Красавиа», он перевозил сотрудников «Роснефти».

