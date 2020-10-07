Число пострадавших в ДТП в Дагестане выросло до 13
Число пострадавших в результате ДТП в Дагестане со школьным автобусом возросло до 13. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.
Отмечается, что среди пострадавших девять детей. Все пострадавшие госпитализированы в Кизлярскую центральную городскую больницу. Уточняется, что три ребенка и один взрослый находятся в тяжелом состоянии. Все четверо находятся в реанимации.
Авария случилась в среду вечером у поселка Рыбалко рядом с Кизляром. С автобусом столкнулись четыре большегруза и легковушка. По данным агентства, на месте погибли три человека.
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