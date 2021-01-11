Число пострадавших в ДТП с автобусами Минобороны в Подмосковье достигло 50

Число пострадавших военнослужащих в дорожной аварии с колонной автобусов Минобороны в Московской области достигло полусотни. Медицинская помощь оказывается более чем 40 пострадавшим, они госпитализированы, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее стало известно о гибели в этом ДТП четырёх человек. Смертельная авария произошла днём на 28-м километре Новорижского шоссе – части трассы М-9 «Балтия». По предварительным данным, водитель гражданского самосвала не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, которые в этот момент остановились на обочине.

Водитель большегруза задержан. Автобусы перевозили военнослужащих по призыву, их сопровождали несколько офицеров. Движение на Новорижском шоссе к этому часу восстановлено по двум полосам.

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ФОТО: РИА Новости
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