Число пострадавших в ДТП с автобусами Минобороны в Подмосковье достигло 50
Число пострадавших военнослужащих в дорожной аварии с колонной автобусов Минобороны в Московской области достигло полусотни. Медицинская помощь оказывается более чем 40 пострадавшим, они госпитализированы, информирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Ранее стало известно о гибели в этом ДТП четырёх человек. Смертельная авария произошла днём на 28-м километре Новорижского шоссе – части трассы М-9 «Балтия». По предварительным данным, водитель гражданского самосвала не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, которые в этот момент остановились на обочине.
Водитель большегруза задержан. Автобусы перевозили военнослужащих по призыву, их сопровождали несколько офицеров. Движение на Новорижском шоссе к этому часу восстановлено по двум полосам.
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