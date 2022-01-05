Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон» возросло до 17

Число пострадавших людей в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области возросло до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.

В ДТП, произошедших в среду днем, участвовало 60 автомобилей. Аварийная ситуация на разных участках трассы была вызвана ухудшением погодных условий - метелью и снегопадом.

Среди пострадавших находится пять детей. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.





