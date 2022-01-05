Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон» возросло до 17
5 января 202221:17
Число пострадавших людей в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области возросло до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.
В ДТП, произошедших в среду днем, участвовало 60 автомобилей. Аварийная ситуация на разных участках трассы была вызвана ухудшением погодных условий - метелью и снегопадом.
Среди пострадавших находится пять детей. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru