Число пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон» возросло до 17

Число пострадавших людей в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Тульской области возросло до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС.

В ДТП, произошедших в среду днем, участвовало 60 автомобилей. Аварийная ситуация на разных участках трассы была вызвана ухудшением погодных условий - метелью и снегопадом.

Среди пострадавших находится пять детей. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТППострадавшие
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