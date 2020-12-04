Число пострадавших в аварии в Тверской области выросло до 11

В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Бологовском районе Тверской области пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) района.



В микроавтобусе, следующем по рейсу, пострадало восемь человек, также получили травмы трое пассажиров в автомобиле Chevrolet Niva. По данным агентства, серьезные травмы получили трое человек, так как их зажало в салоне.

Ранее в ГУ МЧС по Тверской области сообщали о 10 пострадавших.

