Число пострадавших в аварии в Тверской области выросло до 11
В результате столкновения микроавтобуса с легковым автомобилем в Бологовском районе Тверской области пострадали 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) района.
В микроавтобусе, следующем по рейсу, пострадало восемь человек, также получили травмы трое пассажиров в автомобиле Chevrolet Niva. По данным агентства, серьезные травмы получили трое человек, так как их зажало в салоне.
Ранее в ГУ МЧС по Тверской области сообщали о 10 пострадавших.
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