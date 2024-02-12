Число пострадавших в аварии с детским автобусом под Псковом выросло до 17
Не менее 17 человек пострадали при столкновении автобуса с детьми и грузового автомобиля в Псковской области. Среди них 13 несовершеннолетних и четверо взрослых. Такие последние данные обнародовала официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Несколько человек отправлены в больницу, остальным медицинская помощь была оказана на месте происшествия. Как уточнили в МЧС, авария произошла в окрестностях деревни Новгородка на 379 километре Федеральной автомобильной дороги Р-23 «Псков» в Пушкиногорском районе.
Дети ехали на экскурсию в Псков. Водитель автобуса старался уйти от столкновения с грузовиком и съехал в кювет. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», одна из скорых, которая следовала на место аварии, сама перевернулась по пути. Пострадал шофëр и фельдшер.
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