Число пострадавших в аварии с автобусов в Карелии выросло до 15

Число пострадавших в аварии рейсового автобуса, которая произошла накануне в Карелии, увеличилось до 15 человек. Такие последние данные приводит республиканское министерство здравоохранения. Одна из пострадавших женщин помещена в реанимационное отделение в тяжёлом состоянии. Ещё три человека с различными травмами госпитализированы в отделение травматологии Сегежской Центральной районной больницы, передает ТАСС.

Другие люди, пострадавшие при ДТП, уже проходят амбулаторное лечение, уточняет РИА ФАН. Рейсовый автобус Петрозаводск - Сегежа столкнулся с легковой иномаркой накануне днём на трассе Р-21 «Кола».

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель Nissan Almera. Он не справился с управлением во время снегопада - наехал на силовое ограждение, после чего врезался в автобус, который следовал во встречном направлении. Водитель легковушки погиб на месте.

