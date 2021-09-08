Число пострадавших при взрыве бытового газа в Ногинске увеличилось до 17 человек

В результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске пострадали 17 человек, шестеро из них госпитализированы. Обновленные цифры предоставили Следственном комитете России. Между тем, в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб, три человека могли находиться под завалами рухнувшего дома. Также известно, что были извлечены тела двух погибших.

По данному произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, пишет RT.