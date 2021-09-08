Число пострадавших при взрыве бытового газа в Ногинске увеличилось до 17 человек
В результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске пострадали 17 человек, шестеро из них госпитализированы. Обновленные цифры предоставили Следственном комитете России. Между тем, в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщали о девяти пострадавших. По информации экстренных служб, три человека могли находиться под завалами рухнувшего дома. Также известно, что были извлечены тела двух погибших.
По данному произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, пишет RT.
Инцидент произошёл утром в среду, 8 сентября, на улице 28 Июня. В результате взрыва в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома обрушились часть внешней стены здания, а также перекрытия со второго по пятый этажи.
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что в качестве основной версии взрыва в жилом доме в Ногинске рассматривается утечка бытового газа.
А ранее глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала взрыв газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Говоря о причинах трагедии, она предложила начать с того, что ответственным в произошедшем инциденте может быть человек, а не система.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru