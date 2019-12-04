Число пострадавших при пожаре в Одессе возросло до 24 человек
4 декабря 201920:16
При пожаре в Одесском колледже, по последним данным, пострадали 24 человека. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, среди пострадавших 13 студентов. Все 24 человека доставлены в больницы с различными травмами. Агентство также отмечает, что в результате происшествия в госпитале скончалась женщина.
Ранее сообщалось о пожаре в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства возгорания.
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ФОТО: dsns.gov.ua
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