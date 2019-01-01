Число пострадавших от землетрясения в Японии выросло до 26 человек

Стало известно о 26 пострадавших в результате землетрясения в Японии, произошедшего накануне, согласно данным агентство Kyodo, сообщает РБК. Российских граждан среди пострадавших нет, передает генконсульство РФ в Ниигате.

Российское консульство также сообщает, ссылаясь на данные японских властей, что есть раненные из числа местных жителей. 17 человек пострадали в префектуре Ямагата, четверо — в Ниигате, еще четыре человека пострадали в префектуре Мияга и один в Исикаве. Большая часть пострадавших — пожилые люди, которые получили травмы в результате падения из-за подземных толчков.

Сведений о серьезных разрушениях не поступало, но метеослужба Японии предупреждает об угрозе повторных землетрясений и оползней в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем. Местные спасательные службы продолжают отслеживать ситуацию.

18 июня у северных берегов японского острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,8. Эпицентр землетрясения находился у побережья префектуры Ямагато, на глубине около 14 км. Местная метеорологическая служба предупредила население о возможности цунами.

